All Times EST EASTERN CONFERENCE GP W L OT Pts GF GA Home Away Div Tampa Bay 59 39 17 3 81 211 159 20-6-1 19-11-2 10-5-1 Boston 56 35 13 8 78 186 139 19-7-4 16-6-4 12-2-2 Toronto 60 35 20 5 75 201 170 19-8-2 16-12-3 8-5-1 Washington 58 33 18 7 73 182 174 20-8-2 13-10-5 11-5-3 Pittsburgh 60 34 22 4 72 190 178 23-7-1 11-15-3 11-5-0 New Jersey 58 30 20 8 68 177 179 16-10-3 14-10-5 9-7-1 Philadelphia 58 29 19 10 68 171 168 14-9-6 15-10-4 7-4-5 N.Y. Islanders 60 29 25 6 64 200 214 16-10-4 13-15-2 10-8-1 Columbus 58 29 24 5 63 155 164 17-10-2 12-14-3 10-8-3 Carolina 59 27 23 9 63 160 177 15-10-5 12-13-4 6-7-4 N.Y. Rangers 59 27 27 5 59 169 184 18-10-3 9-17-2 7-7-3 Detroit 57 24 24 9 57 153 171 12-11-7 12-13-2 6-12-2 Florida 54 25 23 6 56 158 175 13-9-3 12-14-3 8-4-1 Ottawa 57 21 27 9 51 156 199 14-11-5 7-16-4 6-10-3 Montreal 58 22 29 7 51 149 185 14-10-6 8-19-1 10-6-2 Buffalo 59 17 31 11 45 141 195 8-17-4 9-14-7 5-6-3 WESTERN CONFERENCE GP W L OT Pts GF GA Home Away Div Vegas 58 39 15 4 82 202 158 22-4-2 17-11-2 14-1-1 Nashville 57 34 14 9 77 177 150 19-7-3 15-7-6 11-4-2 Winnipeg 58 34 15 9 77 189 155 22-5-2 12-10-7 9-6-2 Dallas 58 34 20 4 72 177 152 21-9-1 13-11-3 10-10-0 St. Louis 60 34 22 4 72 171 153 19-12-0 15-10-4 9-6-2 San Jose 58 31 19 8 70 170 159 16-9-3 15-10-5 15-4-3 Minnesota 58 31 20 7 69 172 166 20-5-6 11-15-1 10-9-0 Anaheim 60 29 20 11 69 167 170 15-9-4 14-11-7 9-5-6 Calgary 58 30 20 8 68 165 167 13-13-3 17-7-5 8-6-3 Los Angeles 58 31 22 5 67 167 145 14-9-3 17-13-2 8-9-3 Colorado 57 31 22 4 66 177 169 20-7-1 11-15-3 7-9-1 Chicago 59 25 26 8 58 169 170 13-13-3 12-13-5 6-9-2 Vancouver 59 23 30 6 52 157 189 11-15-3 12-15-3 5-10-1 Edmonton 57 23 30 4 50 158 189 12-14-2 11-16-2 10-7-0 Arizona 59 17 32 10 44 143 197 9-16-4 8-16-6 3-8-5

NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss. Top three teams in each division and two wild cards per conference advance to playoffs.

Friday's Games

Philadelphia 2, Columbus 1, OT

N.Y. Islanders 3, Carolina 0

Winnipeg 6, Colorado 1

Dallas 2, St. Louis 1

Saturday's Games

Los Angeles 4, Buffalo 2

Anaheim 3, Minnesota 2, SO

Ottawa 6, N.Y. Rangers 3

Arizona 1, Edmonton 0

New Jersey 4, Tampa Bay 3

Vegas 6, Montreal 3

Pittsburgh 5, Toronto 3

Detroit 3, Nashville 1

Chicago 7, Washington 1

Vancouver 6, Boston 1

Florida at Calgary, 10 p.m.

Sunday's Games

Philadelphia at N.Y. Rangers, 12 p.m.

Edmonton at Colorado, 3 p.m.

New Jersey at Carolina, 5 p.m.

Pittsburgh at Columbus, 6 p.m.

Toronto at Detroit, 7 p.m.

Florida at Winnipeg, 8 p.m.

Dallas at San Jose, 8 p.m.

Monday's Games

Minnesota at N.Y. Islanders, 1 p.m.

Washington at Buffalo, 3 p.m.

Boston at Calgary, 4 p.m.

Ottawa at Nashville, 8 p.m.

Los Angeles at Chicago, 8:30 p.m.

Anaheim at Vegas, 10 p.m.

Tuesday's Games

Montreal at Philadelphia, 7 p.m.

Tampa Bay at Washington, 7 p.m.

Columbus at New Jersey, 7 p.m.

Florida at Toronto, 7 p.m.

Nashville at Detroit, 7:30 p.m.

San Jose at St. Louis, 8 p.m.

Los Angeles at Winnipeg, 8 p.m.

Boston at Edmonton, 9 p.m.

Colorado at Vancouver, 10 p.m.