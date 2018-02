Czech Republic 3, Canada 2, SO

Canada 2 0 0 0—2 Czech Republic 1 1 0 0—3

Czech Republic won shootout 2-1

First Period_1, Canada, Mason Raymond (Linden Vey, Marc-Andre Gragnani), 1:13 (pp). 2, Czech Republic, Dominik Kubalik, 6:52. 3, Canada, Rene Bourque (Maxim Noreau,

Gilbert Brule), 13:30. Penalties_Dominik Kubalik, Cze (slashing), :42; Derek Roy (tripping), 3:28; Jakub Nakladal (holding), 11:30.

Second Period_4, Czech Republic, Michal Jordan (Michal Birner, Roman Horak), :25. Penalties_Cody Goloubef, Can (slashing), 12:35; Jan Kolar, Cze (hooking), 15:46; Michal Jordan, Cze (interference), 17:13.

Third Period_No scoring. Penalties_Derek Roy, Can (tripping), 8:59; Czech Republic bench, served by Dominik Kubalik (too many men), 13:33.

Overtine_No scoring. Penalties_None.

Shootout_Czech Republic 2 (Martin Ruzicka NG, Petr Koukal G, Jan Kovar G, Roman Cervenka NG); Canada 1 (Maxim LaPierre NG, Wojtek Wolski G, Derek Roy NG, Rene Bourque NG, Maxim Noreau NG).

Shots on Goal_Canada 12-11-7-3-1-33. Czech Republic 6-5-6-3-1-21.

Goalies_Canada, Ben Scrivens. Czech Republic, Pavel Francouz.

Referees_Roman Gofman, Russia; Anssi Salonen, Finland; Gleb Lazarev, Russia; Judson Ritter, United States.