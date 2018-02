OA Russia 6, Switzerland 2

OA Russia 1 2 3 —6 Switzerland 0 2 0 —2

First Period_1, OA Russia, Anna Shokhina, 7:22 (sh). Penalties_Yekaterina Smolina, OAR (slashing), 5:23; Yekaterina Nikolayeva, Can (hooking), 6:28; Anna Shokhina, Can (high-sticking), 10:07; Laura Benz, Swi (tripping), 15:01; Nina Waidacher, Swi (tripping), 17:53.

Second Period_2, Switzerland, Alina Muller (Christine Meier), :48. 3, Switzerland, Lara Stalder (Phoebe Staenz, Christine Meier), 11:47 (pp), 4, OA Russia, Viktoria Kulishova (Yekaterina Smolina), 13:53. 5, Liana Ganeyeva (Anna Shokhina), 18:53 (pp). Penalties_Angelina Goncharenko, OAR (illegal hit), 10:40; Yekaterina Nikolayeva, OAR (slashing), 14:00; Sarah Forster, Swi (holding), 17:19.

Third Period_6, OA Russia, Yelena Dergachyova (Anna Shokhina), 7:36. 7, OA Russia, Anna Shokhina (Yelena Dergachyova), 13:25 (pp). 8, OA Russia, Olga Sosina, 19:08 (en). Penalties_Nicole Bulo, Swi (hooking), 12:04; Yelena Dergachyova, OAR (tripping), 18:30.

Shots on Goal_OA Russia 5-9-7-21. Switzerland 8-5-6-19.

Goalies_OA Russia, Nadezhda Morozova. Switzerland, Florence Schelling.

Referees_Nikoleta Celarova, Slovakia; Gabriella Gran, Sweden; Charlotte Girard Fabre, France; Johanna Tauriainen, Finland.