BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 2134 unch Mar 2141 2151 2117 2138 Up 1 May 2160 Up 4 May 2140 2157 2110 2134 unch Jul 2157 2180 2135 2160 Up 4 Sep 2174 2193 2149 2175 Up 3 Dec 2192 2210 2167 2193 Up 4 Mar 2209 2225 2182 2208 Up 3 May 2216 2234 2192 2218 Up 3 Jul 2206 2246 2206 2231 Up 3 Sep 2218 2259 2217 2243 Up 3 Dec 2258 Up 3