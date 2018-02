OA Russia 7, Slovenia 1

OA Russia 2 4 2 —8 Slovenia 0 1 1 —2

First Period_1, OA Russia, Sergei Mozyakin (Pavel Datsyuk, Nikita Gusev), 18:23 (pp). 2, OA Russia, Ilya Kovalchuk (Yegor Yakovlev, Sergei Andronov), 18:45. Penalties_Jurij Repe, Slo (high sticking), 17:51.

Second Period_3, OA Russia, Alexander Barabanov (Mikhail Grigorenko, Sergei Kalinin), 6:00 (pp). 4, OA Russia, Ilya Kablukov (Ilya Kovalchuk, Artyom Zub), 8:48. 5, OA Russia, Kirill Kaprizov (Nikita Gusev, Bogdan Kiselevich), 10:02. 6, Slovenia, Jan Mursak (Miha Verlic, Anze Kuralt), 13:31. 7, Ilya Kovalchuk (Sergei Kalinin, Sergei Andronov), 17:16. Penalties_Ziga Jeglic, Slo (tripping), 5:30; Matic Podlipnik, Slo Penalty Shot (Tripping), 26:26; Sergei Kalinin, OAR (High Sticking), 11:16.

Third Period_8, OA Russia, Kirill Kaprizov (Bogdan Kiselevich, Nikita Gusev), 1:15. 9, OA Russia, Kirill Kaprizov (Artyom Zub, Nikita Gusev), 7:12. 10, Slovenia, Ziga Pance (Robert Sabolic), 19:27. Penalties_Sergei Shirokov, OAR (high sticking), 1:46; Andrej Hebar, Slo (delay of game), 15:13; Nikita Gusev, OAR (high sticking), 15:17; Vyacheslav Voinov, OAR (delay of game), 16:08.

Missed Penalty Shot_Ilya Kablukov, OA Russia, 6:26 second.

Shots on Goal_OA Russia 14-12-8-34. Slovenia 5-3-7-16.

Goalies_Oa Russia, Vasili Koshechkin, Ilya Sorokin (0:00 third). Slovenia, Luka Gracnar.

Referees_Mark Lemelin, United States; Daniel Stricker, Switzerland; Lukas Kohlmueller, Germany; Hannu Sormunen, Finland.