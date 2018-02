CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 461 3-4 May 475 1-4 Jul 490 Sep 505 1-2 Dec 526 Mar 541 May 545 1-4 Jul 544 Sep 550 1-4 Dec 564 1-2 Mar 574 May 571 1-2 Jul 550 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 367 3-4 May 375 1-2 Jul 383 Sep 389 3-4 Dec 397 1-2 Mar 405 1-4 May 409 3-4 Jul 414 Sep 409 3-4 Dec 411 1-2 Mar 417 May 421 1-4 Jul 426 1-4 Sep 423 Dec 415 1-4 Jul 423 1-4 Dec 419 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 268 1-2 May 270 1-2 Jul 270 Sep 267 1-2 Dec 266 3-4 Mar 267 May 267 Jul 272 Sep 273 1-4 Dec 273 1-4 Jul 271 3-4 Sep 271 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1024 1-4 May 1035 Jul 1044 3-4 Aug 1045 3-4 Sep 1033 Nov 1023 3-4 Jan 1027 1-2 Mar 1022 May 1022 Jul 1026 1-4 Aug 1022 Sep 1008 1-2 Nov 998 Jan 1003 1-4 Mar 1003 3-4 May 1011 1-4 Jul 1015 Aug 1007 1-2 Sep 1004 3-4 Nov 987 Jul 987 Nov 987 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 31.70 May 31.90 Jul 32.11 Aug 32.22 Sep 32.31 Oct 32.41 Dec 32.62 Jan 32.77 Mar 32.94 May 33.08 Jul 33.26 Aug 33.27 Sep 33.24 Oct 33.13 Dec 33.15 Jan 33.26 Mar 33.47 May 33.46 Jul 33.62 Aug 33.61 Sep 33.61 Oct 33.61 Dec 33.52 Jul 33.52 Oct 33.52 Dec 33.52 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 373.70 May 375.50 Jul 372.20 Aug 366.40 Sep 362.90 Oct 359.10 Dec 358.80 Jan 356.20 Mar 352.60 May 351.80 Jul 352.60 Aug 351.80 Sep 349.90 Oct 345.50 Dec 345.10 Jan 345.80 Mar 346.80 May 346.80 Jul 348.30 Aug 348.30 Sep 348.30 Oct 348.30 Dec 345.10 Jul 345.10 Oct 345.10 Dec 345.10