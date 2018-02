Canada 5, Switzerland 1

Switzerland 0 0 1 —1 Canada 2 2 1 —5

First Period_1, Canada, Rene Bourque (Chris Lee, Derek Roy), 2:57. 2, Canada, Maxim Noreau (Chris Lee, Derek Roy), 7:30 (pp). Penalties_Cody Goloubef, Can (slashing), 3:47; Thomas Rufenacht, Swi (interference), 6:45.

Second Period_3, Canada, Rene Bourque (Derek Roy), 5:00 (pp). 4, Canada, Wojtek Wolski (Maxim Noreau), 5:52. Penalties_Switzerland bench, served by Denis Hollenstein (too many men), 4:46.

Third Period_5, Switzerland, Simon Moser (Thomas Rufenacht, Andres Ambuhl), 7:33 (pp). 6, Canada, Wojtek Wolski (Chris Kelly, Andrew Ebbett), 14:53 (en).

Penalties_Tristan Scherwey, Swi (slashing), 4:07; Mason Raymond, Can (tripping), 4:40; Derek Roy, Can (high sticking), 6:07;

Shots on Goal_Switzerland 8-9-7-28. Canada 7-14-7-28.

Goalies_Switzerland, Leonardo Genoni, Jonas Hiller, 5:52, second. Canada, Ben Scrivens.

Referees_Antonin Jerabek, Czech Republic; Konstantin Olenin, Russia; Jimmy Dahmen, Sweden; Alexander Otmakhov, Russia.