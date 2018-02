Finland 5, OA Russia 1

OA Russia 0 0 1 —1 Finland 1 2 2 —5

First Period_1, Finland, Michelle Karvinen (Jenni Hiirikoski), 17:47 (pp). Penalties_Finland bench, served by Mira Jalosuo (too many men), 5:11; Lyudmila Belyakova, OAR (roughing), 17:27; Liana Ganeyeva, OAR (hooking), 19:38.

Second Period_2, Finland, Michelle Karvinen (Emma Nuutinen, Jenni Hiirikoski), :20 (pp). 3, Finland, Riikka Valila, Fin, 19:08. Penalties_Yekaterina Nikolayeva, OAR (hooking), 4:54; Mira Jalosuo, Fin (tripping), 11:53.

Third Period_OA Russia, Anna Shokhina (Lyudmila Belyakova), 4:50. 5, Finland, Minnamari Tuominen (Jenni Hiirikoski, Petra Nieminen), 12:49 (pp). 6, Finland, Petra Nieminen, 15:33. Penalties_Diana Kanayeva, OAR (illegal hit), 11:05.

Shots on Goal_OA Russia, 10-6-9-25. Finland 11-14-12-37.

Goalies_OA Russia, Nadezhda Morozova. Finland, Noora Raty.

Referees_Nicole Hertrich, Germany; Melissa Szkola, United States; Lisa Linnek, Germany; Justine Todd, Canada.