Sweden 4, Norway 0

Norway 0 0 0 —0 Sweden 2 0 2 —4

First Period_1, Sweden, Par Lindholm (Linus Omark, Oscar Moller), 5:29. 2, Sweden, Anton Lander (Simon Bertilsson, Dennis Everberg), 16:46.

Penalties_Mattias Norstebo, Nor (holding), 10:29; Norway bench, served by Steffen Thoresen (too many men), 13:04; Alexander Bonsaksen, Nor (roughing), 13:34; Oscar Moller, Swe (tripping), 17:18.

Second Period_No scoring. Penalties_Tommy Kristiansen, Nor (cross-checking), 7:29; Joel Lundqvist, Swe (holding), 10:57; Jonas Ahnelov, Swe (holding), 12:01; Steffen Thoresen, Nor (tripping), 14:33; Joel Lundqvist, Swe, double-minor (high sticking), 34:33; Kristian Forsberg, Nor (cross-checking), 34:33.

Third Period_3, Sweden, Dennis Everberg (Linus Omark, Johan Fransson), 8:42. 4, Sweden, Mikael Wikstrand (Linus Omark, Dennis Everberg), 9:04. Penalties_Dick Axelsson, Swe (holding), 10:01; Norway bench, served by Mathis Olimb (too many men), 19:50.

Shots on Goal_Norway 1-12-4-17. Sweden 14-6-7-27.

Goalies_Norway, Lars Haugen. Sweden, Viktor Fasth.

Referees_Roman Gofman, Russia, Tobias Wehrli, Switzerland, Gleb Lazarev, Russia, Judson Ritter, United States.