Canada 2,United States 1

United States 0 0 1 —1 Canada 0 2 0 —2

First Period_No scoring. Penalties_Kendall Coyne, USA (holding), 13:41.

Second Period_1, Canada, Meghan Agosta (Natalie Spooner, Brianne Jenner), 7:18 (pp). 2, Canada, Sarah Nurse (Jocelyne LaRocque), 14:56. Penalties_Megan Keller, USA (interference), 5:48; Haley Irwin, Can (closing hand on puck), 16:08; Meghan Agosta, Can (roughing), 17:00.

Third Period_3, United States, Kendall Coyne (Brianna Decker), :23. Penalties_Hilary Knight, USA (tripping), 12:19; Brianna Decker, USA (cross-checking), 16:07;

Marie-Philip Poulin, Can (interference), 16:54; Marie-Philip Poulin, Can (roughing), 19:59; Monique Lamoureux-Morando, USA, double minor (roughing), 19:59.

Missed Penalty Shot_Jocelyne Lamoureux-Davidson, USA, 16:08, second.

Shots on Goal_United States, 14-18-13-45. Canada 12-6-5-23.

Goalies_United States, Maddie Rooney. Canada, Genevieve Lacasse.

Referees_Aina Hove, Norway; Katarina Timglas, Sweden; Jenni Heikkinen, Finland; Veronica Johansson, Sweden.