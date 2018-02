BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 2084 Up 48 Mar 2009 2098 2000 2055 Up 56 May 2108 Up 46 May 2046 2114 2020 2084 Up 48 Jul 2072 2137 2047 2108 Up 46 Sep 2099 2156 2068 2128 Up 43 Dec 2119 2174 2092 2150 Up 41 Mar 2118 2192 2118 2169 Up 40 May 2139 2199 2133 2181 Up 39 Jul 2162 2196 2162 2194 Up 38 Sep 2178 2207 2178 2206 Up 38 Dec 2218 2221 2214 2221 Up 39