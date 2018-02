Slovakia 3, OA Russia 2

OA Russia 2 0 0 —2 Slovakia 2 0 1 —3

First Period_1, OA Russia, Nikolai Prokhorkin (Vladislav Gavrikov, Vyacheslav Voinov), 2:54. 2, OA Russia, Kirill Kaprizov (Nikita Gusev), 4:08. 3, Slovakia, Peter Olvecky (Dominik Granak), 16:05. 4, Slovakia, Martin Bakos, 17:55. Penalties_Peter Ceresank, Svk (tripping), 10:30; Michal Cajkovsky, Svk (interference), 19:50.

Second Period_No scoring. Penalties_Alexander Barabanov, OAR (hooking), 17:50; Marcel Hascak, Svk (slashing), 18:26; Sergey Kalinin, OAR (tripping), 18:41.

Third Period_5, Slovakia, Peter Ceresnak (Marcel Hascak, Martin Bakos), 8:30 (pp). Penalties_Lukas Cingel, Svk (interference), 1:57; Vyacheslav Voinov, OAR (delay of game), 5:28; Ivan Telegin, OAR (delay of game), 7:48; Tomas Marcinko, Svk (tripping), 12:25; Michal Cajkovsky, Svk (tripping), 14:25; Alexey Marchenko, OAR (tripping), 18:35.

Shots on Goal_OA Russia 8-9-5-22. Slovakia 4-8-7-19.

Goalies_OA Russia, Vasili Koshechkin. Slovakia, Branislav Konrad.

Referees_Brett Iverson, Canada; Aleksi Rantala, Finland; Vit Lederer, Czech Republic; Nathan Vanoosten, Canada.