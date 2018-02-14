Japan 4, Korea 1

|Korea
|0
|1
|0
|—1
|Japan
|2
|0
|2
|—4
First Period_1, Japan, Hanae Kubo (Haruka Toko, Rui Ukita), 1:07. 2, Japan, Shoko Ono (Shiori Koike, Haruna Yoneyama), 3:38 (pp). Penalties_Randi Heesooo Griffin, Kor (cross-checking), 2:09.
Second Period_3, Korea, Randi Heesooo Griffin (Park Yoonjung), 9:31. Penalties_Hanae Kubo, Jpn (illegal hit), 6:00; Lee Jungyu, Kor (illegal hit), 18:45.
Third Period_4, Japan, Shiori Koike (Akane Hosoyamada, Haruna Yoneyama), 11:42 (pp). 5, Japan, Rui Ukita, 18:33 (en). Penalties_Randi Heesooo Griffin, Kor (illegal hit), 9:57; Tomomi Iwahara, Jpn (tripping).
Shots on Goal_Korea 4-3-6-13. Japan 13-13-18-44.
Goalies_Korea, Shin So Jung. Japan, Akane Konishi.
Referees_Drahomira Fialova, Switzerland; Nicole Hertrich, Germany; Jessica LeClerc, United States; Zuzana Svobodova, Czech Republic.