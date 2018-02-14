Wednesday's Olympic Figure Skating Results

|At Pyeongchang, South Korea
|Pairs Short Program
1. Han Cong and Sui Wenjing, China, 82.39 (Q).
2. Evgenia Tarasova and Vladimir Morozov, OA Russia, 81.68 (Q).
3. Meagan Duhamel and Eric Radford, Canada, 76.82 (Q).
4. Aljona Savchenko and Bruno Massot, Germany, 76.59 (Q).
5. Yu Xiaoyu and Zhang Hao, China, 75.58 (Q).
6. Vanessa James and Morgan Cipres, France, 75.34 (Q).
7. Valentina Marchei and Ondrej Hotarek, Italy, 74.50 (Q).
8. Natalia Zabiiako and Alexander Enbert, OA Russia, 74.35 (Q).
9. Nicole Della Monica and Matteo Guarise, Italy, 74.00 (Q).
10. Kristina Astakhova and Alexei Rogonov, OA Russia, 70.52 (Q).
11. Tae Ok Ryom and Ju Sik Kim, North Korea, 69.40 (Q).
12. Julianne Segiun and Charlie Bilodeau, Canada, 67.52 (Q).
13. Kristen Moore-Towers and Michael Marinaro, Canada, 65.68 (Q).
14. Chris Knierim and Alexa Scimeca Knierim, United States, 65.55 (Q).
15. Anna Duskova and Martin Bidar, Czech Republic, 63.25 (Q).
16. Annika Hocke and Ruben Blommaert, Germany, 63.04 (Q).
17. Peng Cheng and Jin Yang, China, 62.61.
18. Ekaterina Alexandrovskaya and Harley Windsor, Australia, 61.55.
19. Paige Conners and Evgeni Krasnopolski, Israel, 60.35.
20. Miriam Ziegler and Severin Kiefer, Austria, 58.80.
21. Miu Suzaki and Ryuichi Kihara, Japan, 57.74.
22. Kim Kyueun and Kam Alex Kang Chan, South Korea, 42.93.