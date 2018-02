CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 460 3-4 May 473 3-4 Jul 487 1-2 Sep 502 1-4 Dec 522 1-4 Mar 537 May 542 1-2 Jul 541 3-4 Sep 549 Dec 564 Mar 573 1-2 May 571 Jul 548 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 366 3-4 May 374 1-4 Jul 382 Sep 388 1-2 Dec 396 Mar 403 3-4 May 408 1-2 Jul 412 3-4 Sep 409 Dec 410 3-4 Mar 416 3-4 May 420 3-4 Jul 425 3-4 Sep 422 1-2 Dec 414 3-4 Jul 422 3-4 Dec 418 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 273 1-2 May 273 1-4 Jul 270 1-4 Sep 268 3-4 Dec 267 1-4 Mar 267 1-2 May 267 1-2 Jul 267 1-2 Sep 268 3-4 Dec 268 3-4 Jul 267 1-4 Sep 267 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1011 3-4 May 1022 1-4 Jul 1032 Aug 1033 1-2 Sep 1023 3-4 Nov 1019 1-4 Jan 1022 1-2 Mar 1020 1-2 May 1021 Jul 1025 3-4 Aug 1022 1-2 Sep 1009 Nov 997 1-4 Jan 1002 1-4 Mar 1002 3-4 May 1010 1-4 Jul 1014 1-4 Aug 1006 3-4 Sep 1004 Nov 985 Jul 985 Nov 985 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 31.57 May 31.78 Jul 32.00 Aug 32.11 Sep 32.21 Oct 32.29 Dec 32.49 Jan 32.62 Mar 32.77 May 32.90 Jul 33.06 Aug 33.04 Sep 33.01 Oct 32.91 Dec 32.90 Jan 32.95 Mar 33.18 May 33.18 Jul 33.35 Aug 33.34 Sep 33.34 Oct 33.34 Dec 33.28 Jul 33.28 Oct 33.28 Dec 33.28 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 365.20 May 366.70 Jul 366.00 Aug 361.20 Sep 358.40 Oct 355.30 Dec 355.40 Jan 353.70 Mar 351.70 May 351.10 Jul 351.90 Aug 351.00 Sep 349.10 Oct 344.60 Dec 343.80 Jan 344.50 Mar 345.50 May 345.50 Jul 347.00 Aug 347.00 Sep 347.00 Oct 347.00 Dec 343.80 Jul 343.80 Oct 343.80 Dec 343.80