Canada 4, Finland 1

Canada 2 2 0 —4 Finland 0 0 1 —1

First Period_1, Canada, Meghan Agosta (Melodie Daoust), :35. 2, Canada, Marie-Philip Poulin, 17:11. Penalties_Susanna Tapani, Fin (illegal hit), 3:32; Natalie Spooner, Can (illegal hit), 5:22; Jennifer Wakefield, Can (slashing), 11:19; Isa Rahunen, Fin (holding), 18:52.

Second Period_3, Canada, Melodie Daoust (Laura Fortino, Meghan Agosta), 8:19. 4, Canada, Jill Saulnier (Rebecca Johnston), 18:26. Penalties_Canada bench, served by Jennifer Wakefield (too many on ice), 15:17; Emily Clarke, Can (slashing), 19:43.

Third Period_5, Finland, Riikka Valila (Susanna Tapani, Michelle Karvinen), 7:17. Penalties_Sara Sakkinin, Fin (illegal hit), 2:22; Ronja Savolainen, Fin (illegal hit), 8:08; Linda Valimaki, Fin (cross-checking), 10:10.

Shots on Goal_Canada, 14-10-8-32. Finland 5-5-13-23

Goalies_Canada, Shannon Szabados. Finland, Noora Raty.

Referees_Dina Allen, United States; Melissa Szkola, United States; Veronica Johansson, Sweden; Jessica LeClerc, United States.