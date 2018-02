CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 464 May 476 Jul 489 1-2 Sep 504 1-4 Dec 524 Mar 538 3-4 May 544 1-2 Jul 545 Sep 552 3-4 Dec 567 3-4 Mar 577 3-4 May 575 1-4 Jul 552 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 367 May 374 3-4 Jul 382 1-2 Sep 389 1-4 Dec 397 Mar 404 1-4 May 409 Jul 413 1-4 Sep 409 3-4 Dec 411 1-2 Mar 417 1-2 May 421 Jul 426 1-4 Sep 423 Dec 415 Jul 423 Dec 419 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 275 May 274 Jul 272 1-2 Sep 271 1-4 Dec 267 Mar 267 1-4 May 267 1-4 Jul 267 1-4 Sep 268 1-2 Dec 268 1-2 Jul 267 Sep 267 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1001 3-4 May 1012 1-2 Jul 1022 Aug 1023 1-2 Sep 1016 3-4 Nov 1014 1-4 Jan 1017 3-4 Mar 1016 3-4 May 1017 3-4 Jul 1022 1-2 Aug 1019 1-4 Sep 1006 1-2 Nov 997 1-4 Jan 1002 1-4 Mar 1002 3-4 May 1010 1-4 Jul 1014 1-4 Aug 1006 3-4 Sep 1004 Nov 985 Jul 985 Nov 985 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 31.85 May 32.05 Jul 32.24 Aug 32.34 Sep 32.44 Oct 32.51 Dec 32.69 Jan 32.80 Mar 32.92 May 33.02 Jul 33.14 Aug 33.11 Sep 33.08 Oct 32.83 Dec 32.79 Jan 32.85 Mar 33.08 May 33.10 Jul 33.28 Aug 33.28 Sep 33.28 Oct 33.28 Dec 33.28 Jul 33.28 Oct 33.28 Dec 33.28 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 357.80 May 360.40 Jul 360.80 Aug 357.10 Sep 354.70 Oct 351.70 Dec 352.00 Jan 351.00 Mar 349.90 May 349.70 Jul 350.70 Aug 349.90 Sep 348.10 Oct 344.70 Dec 345.10 Jan 345.80 Mar 346.80 May 346.80 Jul 348.30 Aug 348.30 Sep 348.30 Oct 348.30 Dec 348.00 Jul 348.00 Oct 348.00 Dec 348.00