Canada 5, OA Russia 0

Canada 0 3 2 —5 OA Russia 0 0 0 —0

First Period_No scoring. Penalties_Angelina Goncharenko, OAR (cross-checkimg), 1:09; Lyudmila Belyakova, OAR (tripping), 11:00.

Second Period_1, Canada, Rebecca Johnston (Brianne Jenner, Jillian Saulnier), 1:55. 2, Canada, Haley Irwin (Rebecca Johnston), 4:13. 3, Canada, Melodie Daoust (Meghan Agosta, Marie-Philip Poulin), 15:58. Penalties_Yekaterina Lobova, OAR (illegal hit), 4:13; Nina Pirogova, OAR (illegal hit), 9:25; Rebecca Johnston, Can (illegal hit), 18:58; Fanuza Kadirova, OAR (holding), 19:53.

Third Period_4, Canada, Rebecca Johnston (Brigette Lacquette, Marie-Philip Poulin), 8:41. 5, Canada, Melodie Daoust (Marie-Philip Poulin), 10:44. Penalties_Sarah Nurse, Can (tripping), 2:44; Maria Batalova, OAR (cross-checking), 7:07; Angelina Goncharenko, OAR (delay of game), 8:17.

Shots on Goal_Canada, 15-9-24-48. OA Russia 5-7-6-18.

Goalies_Canada, Ann-Renee Desbiens. OA Russia, Nadezhda Morozova and Nadezhda Alexandrova.

Referees_Nikoleta Celarova, Slovakia; Katarina Timglas, Sweden; Jenni Heikkinen Jenni, Finland; Lisa Linnek, Germany.