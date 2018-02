CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 449 May 461 Jul 474 3-4 Sep 489 3-4 Dec 509 3-4 Mar 524 3-4 May 530 Jul 529 1-2 Sep 538 Dec 553 1-2 Mar 565 1-4 May 562 3-4 Jul 540 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 362 May 369 3-4 Jul 377 1-2 Sep 384 1-4 Dec 392 1-4 Mar 400 May 404 3-4 Jul 409 1-4 Sep 406 Dec 408 Mar 414 1-2 May 418 1-4 Jul 423 1-2 Sep 420 3-4 Dec 413 1-4 Jul 421 1-4 Dec 417 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 266 1-2 May 267 3-4 Jul 266 1-4 Sep 265 1-4 Dec 263 3-4 Mar 264 May 264 Jul 264 Sep 265 1-4 Dec 265 1-4 Jul 263 3-4 Sep 263 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 983 May 993 1-2 Jul 1003 1-2 Aug 1005 Sep 1000 1-4 Nov 1000 Jan 1004 1-2 Mar 1006 May 1009 Jul 1014 3-4 Aug 1011 1-2 Sep 998 3-4 Nov 990 1-4 Jan 995 1-2 Mar 996 May 1003 1-2 Jul 1007 1-2 Aug 1000 Sep 997 1-4 Nov 979 Jul 979 Nov 979 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 31.96 May 32.15 Jul 32.34 Aug 32.43 Sep 32.51 Oct 32.54 Dec 32.69 Jan 32.79 Mar 32.92 May 33.01 Jul 33.14 Aug 33.11 Sep 33.08 Oct 32.90 Dec 32.86 Jan 32.96 Mar 33.24 May 33.26 Jul 33.37 Aug 33.37 Sep 33.37 Oct 33.37 Dec 33.37 Jul 33.37 Oct 33.37 Dec 33.37 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 343.80 May 346.60 Jul 347.60 Aug 345.60 Sep 343.80 Oct 341.60 Dec 342.00 Jan 341.50 Mar 341.10 May 341.30 Jul 342.60 Aug 342.10 Sep 340.70 Oct 337.30 Dec 337.70 Jan 338.40 Mar 339.40 May 339.40 Jul 340.90 Aug 340.90 Sep 340.90 Oct 340.90 Dec 341.90 Jul 341.90 Oct 341.90 Dec 341.90