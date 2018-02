BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 2060 unch Mar 2034 2039 1991 2031 Down 3 May 2083 unch May 2060 2071 2026 2060 unch Jul 2086 2095 2050 2083 unch Sep 2104 2115 2070 2104 Up 1 Dec 2127 2136 2097 2126 unch Mar 2149 2155 2117 2146 Down 1 May 2163 2170 2126 2159 Down 1 Jul 2177 2179 2141 2173 Down 1 Sep 2191 2191 2153 2185 Down 1 Dec 2169 2197 2168 2197 Down 1