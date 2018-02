Bangladesh vs Sri Lanka 2nd Test Scoreboard

DHAKA, Bangladesh (AP) — Scoreboard on Friday at stumps on the second day of the second cricket test between Bangladesh and Sri Lanka at Sher-e-Bangla National Cricket Stadium:

Sri Lanka 1st Innings: 222 Bangladesh 1st Innings (overnight 56-4)

Tamim Iqbal c and b Lakmal 4

Imrul Kayes lbw b Perera 19

Mominul Haque run out 0

Mushfiqur Rahim b Lakmal 1

Liton Das b Lakmal 25

Mehidy Hasan not out 38

Mahmudullah b Dananjaya 17

Sabbir Rahman c Chandimal b Dananjaya 0

Abdur Razzak c and b Dananjaya 1

Taijul Islam run out 1

Mustafizur Rahman lbw b Perera 0

Extras: (2lb, 1w, 1nb) 4

TOTAL: (all out) 110

Overs: 45.4.

Fall of wickets: 1-4, 2-4, 3-12, 4-45, 5-73, 6-107, 7-107, 8-109, 9-110, 10-110.

Bowling: Suranga Lakmal 12-4-25-3 (1w), Dilruwan Perera 11.4-4-32-2 (1nb), Akila Dananjaya 10-2-20-3, Rangana Herath 12-1-31-0.

Sri Lanka 2nd Innings

Dimuth Karunaratne c Kayes b Mehidy 32

Kusal Mendis lbw b Razzak 7

Dhananjaya de Silva b Taijul 28

Danushka Gunathilaka lbw b Mustafizur 17

Dinesh Chandimal lbw b Mehidy 30

Roshen Silva not out 58

Niroshan Dickwella c Mahmudullah b Taijul 10

Dilruwan Perera c Das b Mustafizur 7

Akila Dananjaya c Das b Mustafizur 0

Suranga Lakmal not out 7

Extras: (4lb) 4

TOTAL: (for 8 wickets) 200

Overs: 62.

Still to bat: Rangana Herath.

Fall of wickets: 1-19, 2-53, 3-80, 4-92, 5-143, 6-170, 7-178, 8-178.

Bowling: Abdur Razzak 17-2-60-1, Mustafizur Rahman 12-2-35-3, Taijul Islam 19-2-72-2, Mehidy Hasan 14-3-29-2.

Toss: Sri Lanka

Umpires: Rod Tucker, Australia, and, Joel Wilson, West Indies.

TV umpire: Marais Erasmus, South Africa. Match referee: David Boon, Australia.