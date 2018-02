CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 456 1-4 May 469 1-4 Jul 482 1-2 Sep 497 Dec 516 1-2 Mar 531 1-2 May 537 Jul 536 3-4 Sep 546 Dec 562 Mar 573 1-4 May 570 3-4 Jul 548 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 365 3-4 May 373 1-4 Jul 381 Sep 387 1-4 Dec 395 Mar 402 1-4 May 407 Jul 411 1-2 Sep 407 3-4 Dec 410 Mar 416 1-4 May 420 Jul 425 1-4 Sep 422 1-2 Dec 414 1-2 Jul 422 1-2 Dec 419 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 269 1-2 May 269 1-4 Jul 266 1-2 Sep 264 1-2 Dec 262 3-4 Mar 262 3-4 May 262 3-4 Jul 262 3-4 Sep 264 Dec 264 Jul 262 1-2 Sep 262 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 987 3-4 May 998 3-4 Jul 1008 1-4 Aug 1009 3-4 Sep 1005 Nov 1004 1-2 Jan 1009 1-2 Mar 1009 3-4 May 1013 Jul 1018 1-4 Aug 1015 1-4 Sep 1002 1-2 Nov 994 3-4 Jan 999 3-4 Mar 1000 1-4 May 1007 3-4 Jul 1011 3-4 Aug 1004 1-4 Sep 1001 1-2 Nov 983 1-4 Jul 983 1-4 Nov 983 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 32.21 May 32.40 Jul 32.59 Aug 32.68 Sep 32.76 Oct 32.78 Dec 32.93 Jan 33.03 Mar 33.13 May 33.21 Jul 33.36 Aug 33.33 Sep 33.30 Oct 33.16 Dec 33.13 Jan 33.23 Mar 33.41 May 33.46 Jul 33.60 Aug 33.60 Sep 33.60 Oct 33.60 Dec 33.60 Jul 33.60 Oct 33.60 Dec 33.60 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 341.70 May 345.10 Jul 346.40 Aug 345.00 Sep 343.70 Oct 341.00 Dec 341.00 Jan 340.80 Mar 340.70 May 341.30 Jul 342.80 Aug 342.30 Sep 341.10 Oct 337.10 Dec 337.20 Jan 337.90 Mar 338.90 May 338.90 Jul 340.40 Aug 340.40 Sep 340.40 Oct 340.40 Dec 341.40 Jul 341.40 Oct 341.40 Dec 341.40