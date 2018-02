BC-GLF--World Super 6 Scores,0744

World Super 6 Scores

PERTH, Australia (AP) — Scores Thursday at the World Super 6 tournament on the par-72, 6,532-meter (7,143-yard) Lake Karrinyup Country Club course:

First Round Brett Rumford, Australia 35-29—64 Lee Westwood, England 34-32—66 James Nitties, Australia 32-34—66 Jason Scrivener, Australia 33-34—67 Sebastien Gros, France 34-33—67 Prom Meesawat, Thailand 33-34—67 Daisuke Kataoka, Japan 33-34—67 Nicholas Fung, Malaysia 35-32—67 Wade Ormsby, Australia 34-33—67 Kiradech Aphibarnrat, Thailand 31-36—67 Yi-keun Chang, South Korea 32-35—67 Gareth Paddison, New Zealand 33-34—67 David Lipsky, United States 35-33—68 Zander Lombard, South Africa 35-33—68 Seung-Su Han, United States 34-34—68 Jens Fahrbring, Sweden 35-33—68 Marcus Fraser, Australia 34-34—68 Lucas Herbert, Australia 33-35—68 Jazz Janewattananond, Thailand 35-33—68 Sam Horsfield, England 34-34—68 Daniel Fox, Australia 34-35—69 Stephen Leaney, Australia 34-35—69 a-Min Woo Lee, Australia 35-34—69 Austin Connelly, Canada 35-34—69 Charlie Ford, England 36-33—69 Mark Brown, New Zealand 36-33—69 Jarryd Felton, Australia 32-37—69 Taylor Macdonald, Australia 36-33—69 Grant Forrest, Scotland 34-35—69 Richard Green, Australia 33-36—69 Brad Kennedy, Australia 35-34—69 Dimitrios Papadatos, Australia 32-37—69 Yusaku Miyazato, Japan 36-34—70 Matthew Griffin, Australia 34-36—70 Ryan Fox, New Zealand 36-34—70 Satoshi Kodaira, Japan 34-36—70 Chase Koepka, United States 36-34—70 Thorbjorn Olesen, Denmark 36-34—70 Sean Crocker, United States 37-33—70 Ryan Evans, England 38-32—70 Pavit Tangkamolprasert, Thailand 34-36—70 Natipong Srithong, Thailand 36-34—70 Andrew Dodt, Australia 37-34—71 Jens Dantorp, Sweden 35-36—71 Christopher Mivis, Belgium 37-34—71 Michael Hendry, New Zealand 34-37—71 Pep Angles, Spain 35-36—71 Gaganjeet Bhullar, India 33-38—71 Deyen Lawson, Australia 35-36—71 Adilson da Silva, Brazil 35-36—71 Bernd Ritthammer, Germany 36-35—71 Lorenzo Gagli, Italy 36-35—71 Tirawat Kaewsiribandit, Thailand 36-35—71 Darren Beck, Australia 34-37—71 Aaron Rai, England 37-34—71 Poom Saksansin, Thailand 34-37—71 Terry Pilkadaris, Australia 37-34—71 Steven Jeffress, Australia 36-35—71 David Bransdon, Australia 37-34—71 Anthony Quayle, Australia 38-33—71 Bradley Neil, Scotland 35-36—71 Mark Foster, England 35-36—71 Matthias Schwab, Austria 35-36—71 Matthew Nixon, England 36-35—71 Suradit Yongcharoenchai, Thailand 35-36—71 Tom Murray, England 36-35—71 Johan Edfors, Sweden 35-36—71

___

