South Africa vs. India 3rd ODI scoreboard

CAPE TOWN, South Africa (AP) — Scoreboard Wednesday after India beat South Africa by 124 runs in the third one-day international at Newlands:

India Innings

Rohit Sharma c Klaasen b Rabada 0

Shikhar Dhawan c Markram b Duminy 76

Virat Kohli not out 160

Ajinkya Rahane c Phehlukwayo b Duminy 11

Hardik Pandya c Klaasen b Morris 14

Mahendra Singh Dhoni c Ngidi b Tahir 10

Kedar Jadhav c Klaasen b Phehlukwayo 1

Bhuvneshwar Kumar not out 16

Extras: (3lb, 12w) 15

TOTAL: (for 6 wickets) 303

Overs: 50.

Did not bat: Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Yuzvendra Chahal.

Fall of wickets: 1-0, 2-140, 3-160, 4-188, 5-228, 6-236.

Bowling: Kagiso Rabada 10-1-54-1 (3w), Lungi Ngidi 6-0-47-0 (2w), Chris Morris 9-0-45-1 (1w), Andile Phehlukwayo 6-0-42-1 (5w), Imran Tahir 9-0-52-1, JP Duminy 10-0-60-2.

South Africa Innings

Hashim Amla lbw b Bumrah 1

Aiden Markram st Dhoni b Yadav 32

JP Duminy lbw b Chahal 51

Heinrich Klaasen lbw b Chahal 6

David Miller c Dhoni b Bumrah 25

Khaya Zondo c sub (Pandey) b Chahal 17

Chris Morris lbw b Yadav 14

Andile Phehlukwayo c Kohli b Yadav 3

Kagiso Rabada not out 12

Imran Tahir c Kohli b Chahal 8

Lungi Ngidi lbw b Yadav 6

Extras: (2lb, 2w) 4

TOTAL: (all out) 179

Overs: 40.

Fall of wickets: 1-1, 2-79, 3-88, 4-95, 5-129, 6-150, 7-150, 8-158, 9-167, 10-179.

Bowling: Bhuvneshwar Kumar 5-0-29-0, Jasprit Bumrah 7-0-32-2 (1w), Hardik Pandya 8-0-35-0 (1w), Yuzvendra Chahal 9-0-46-4, Kuldeep Yadav 9-1-23-4.

Toss: India.

Result: India won by 124 runs.

Series: India leads six-game series 3-0.

Umpires: Ian Gould, England, and Adrian Holdstock, South Africa.

TV Umpire: Aleem Dar, Pakistan.

Match Referee: Andy Pycroft, Zimbabwe.