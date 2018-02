CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 446 1-4 May 459 Jul 473 Sep 487 1-2 Dec 506 3-4 Mar 521 May 528 1-2 Jul 529 1-4 Sep 538 Dec 551 1-4 Mar 562 1-4 May 559 3-4 Jul 543 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 363 1-2 May 371 1-4 Jul 378 3-4 Sep 385 3-4 Dec 393 1-2 Mar 401 1-4 May 406 1-4 Jul 410 3-4 Sep 407 1-4 Dec 409 1-2 Mar 415 3-4 May 420 1-4 Jul 425 Sep 422 3-4 Dec 414 1-4 Jul 422 1-4 Dec 419 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 269 May 271 Jul 271 1-2 Sep 272 1-2 Dec 271 Mar 271 May 271 Jul 271 Sep 272 1-4 Dec 272 1-4 Jul 270 3-4 Sep 270 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 986 1-4 May 997 3-4 Jul 1007 1-2 Aug 1009 3-4 Sep 1005 1-2 Nov 1005 1-2 Jan 1011 Mar 1011 1-4 May 1014 1-4 Jul 1019 Aug 1015 3-4 Sep 1004 3-4 Nov 995 Jan 1000 1-4 Mar 1000 3-4 May 1008 1-4 Jul 1012 Aug 1004 1-2 Sep 1001 3-4 Nov 988 Jul 988 Nov 988 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 33.16 May 33.35 Jul 33.55 Aug 33.64 Sep 33.71 Oct 33.72 Dec 33.86 Jan 33.94 Mar 34.04 May 34.16 Jul 34.29 Aug 34.26 Sep 34.23 Oct 34.07 Dec 34.05 Jan 34.10 Mar 34.30 May 34.38 Jul 34.51 Aug 34.51 Sep 34.51 Oct 34.51 Dec 34.51 Jul 34.51 Oct 34.51 Dec 34.51 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 331.70 May 335.40 Jul 337.50 Aug 337.10 Sep 336.50 Oct 334.30 Dec 334.80 Jan 335.10 Mar 335.70 May 336.40 Jul 338.00 Aug 337.60 Sep 336.30 Oct 332.20 Dec 332.60 Jan 333.30 Mar 334.30 May 334.30 Jul 335.80 Aug 335.80 Sep 335.80 Oct 335.80 Dec 336.80 Jul 336.80 Oct 336.80 Dec 336.80