CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 440 1-4 May 452 1-2 Jul 467 Sep 481 1-4 Dec 500 Mar 514 3-4 May 522 1-4 Jul 524 1-4 Sep 533 1-2 Dec 547 1-2 Mar 558 3-4 May 556 1-4 Jul 544 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 358 3-4 May 366 1-2 Jul 374 1-4 Sep 381 1-4 Dec 389 1-2 Mar 397 1-4 May 402 1-2 Jul 407 Sep 404 Dec 406 3-4 Mar 413 1-4 May 417 3-4 Jul 422 1-2 Sep 422 1-4 Dec 412 Jul 420 Dec 417 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 267 1-4 May 268 1-4 Jul 269 3-4 Sep 270 3-4 Dec 270 1-4 Mar 270 1-4 May 270 1-4 Jul 270 1-4 Sep 271 1-2 Dec 271 1-2 Jul 270 Sep 270 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 969 3-4 May 981 1-4 Jul 991 1-4 Aug 993 3-4 Sep 990 1-2 Nov 991 1-2 Jan 997 1-2 Mar 998 1-4 May 1001 1-2 Jul 1006 3-4 Aug 1003 3-4 Sep 992 3-4 Nov 983 1-2 Jan 988 1-2 Mar 989 May 996 1-2 Jul 1000 3-4 Aug 993 1-4 Sep 990 1-2 Nov 976 3-4 Jul 976 3-4 Nov 976 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 32.50 May 32.71 Jul 32.92 Aug 33.01 Sep 33.09 Oct 33.10 Dec 33.23 Jan 33.33 Mar 33.43 May 33.54 Jul 33.67 Aug 33.64 Sep 33.62 Oct 33.46 Dec 33.44 Jan 33.53 Mar 33.72 May 33.74 Jul 33.89 Aug 33.89 Sep 33.89 Oct 33.89 Dec 33.89 Jul 33.89 Oct 33.89 Dec 33.89 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 327.00 May 331.00 Jul 333.30 Aug 333.20 Sep 333.00 Oct 331.30 Dec 332.30 Jan 332.80 Mar 333.30 May 334.10 Jul 335.70 Aug 335.30 Sep 334.00 Oct 330.30 Dec 330.50 Jan 331.30 Mar 332.30 May 332.30 Jul 333.80 Aug 333.80 Sep 333.80 Oct 333.80 Dec 334.80 Jul 334.80 Oct 334.80 Dec 334.80