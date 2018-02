South Africa vs. India 2nd ODI scoreboard

CENTURION, South Africa (AP) — Scoreboard in the second one-day international between South Africa and India at SuperSport Park:

South Africa

Hashim Amla c Dhoni b Kumar 23

Quinton de Kock c Pandya b Chahal 20

Aiden Markram c Kumar b Yadav 8

JP Duminy lbw b Chahal 25

David Miller c Rahane b Yadav 0

Khaya Zondo c Pandya b Chahal 25

Chris Morris c Kumar b Chahal 14

Kagiso Rabada lbw b Yadav 1

Morne Morkel lbw b Chahal 1

Imran Tahir b Bumrah 0

Tabraiz Shamsi not out 0

Extras (1w) 1

TOTAL (all out) 118

Overs: 32.2

Fall of wickets: 1-39, 2-51, 3-51, 4-51, 5-99, 6-107, 7-110, 8-117, 9-118.

Bowling: Bhuvneshwar Kumar 5-1-19-1, Jasprit Bumrah 5-1-12-1, Hardik Pandya 5-0-34-0, Yuzvendra Chahal 8.2-1-22-5, Kuldeep Yadav 6-0-20-3 (1w), Kedar Jadhav 3-0-11-0.

India

Rohit Sharma c Morkel b Rabada 15

Shikhar Dhawan not out 51

Virat Kohli not out 46

Extras (1lb, 6w) 7

TOTAL (for 1 wicket) 119

Overs: 20.3

Did not bat: Ajinkya Rahane, Mahendra Singh Dhoni, Kedar Jadhav, Hardik Pandya, Bhuvneshwar Kumar, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Yuzvendra Chahal.

Fall of wickets: 1-26.

Bowling: Morne Morkel 4-0-30-0 (3w), Kagiso Rabada 5-0-24-1 (1w), Chris Morris 3-0-16-0 (1w), Imran Tahir 5.3-0-30-0 (1w), Tabraiz Shamsi 3-1-18-0.

Toss: India.

Result: India won by nine wickets.

Series: India leads six-match series 2-0.

Umpires: Aleem Dar, Pakistan, and Adrian Holdstock, South Africa.

TV Umpire: Ian Gould, England. Match referee: Andy Pycroft, Zimbabwe.