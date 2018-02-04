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NFL Playoff Glance

By The Associated Press,Associated Press
2018/02/04 06:00
All Times EST
Wild-card Playoffs
Saturday, Jan. 6

Tennessee 22, Kansas City 21

Atlanta 26, Los Angeles Rams 13

Sunday, Jan. 7

Jacksonville 10, Buffalo 3

New Orleans 31, Carolina 26

Divisional Playoffs
Saturday, Jan. 13

Philadelphia 15, Atlanta 10

New England 35, Tennessee 14

Sunday, Jan. 14

Jacksonville 45, Pittsburgh 42

Minnesota 29, New Orleans 24

Conference Championships
Sunday, Jan. 21
AFC

New England 24, Jacksonville 20

NFC

Philadelphia 38, Minnesota 7

Pro Bowl
Sunday, Jan. 28
At Orlando, Fla.

AFC 24, NFC 23

Super Bowl
Sunday, Feb. 4
At Minneapolis

New England vs. Philadelphia, 6:30 p.m. (NBC)