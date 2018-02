CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 446 3-4 May 459 3-4 Jul 473 1-2 Sep 487 1-2 Dec 506 1-4 Mar 520 3-4 May 527 Jul 527 3-4 Sep 537 Dec 551 1-4 Mar 561 1-4 May 558 3-4 Jul 547 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 361 1-2 May 369 1-2 Jul 377 1-4 Sep 384 1-2 Dec 392 1-2 Mar 400 1-2 May 405 3-4 Jul 410 1-4 Sep 406 3-4 Dec 409 Mar 415 1-4 May 419 3-4 Jul 424 1-2 Sep 424 1-4 Dec 414 1-4 Jul 422 1-4 Dec 419 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 267 1-2 May 267 1-4 Jul 270 1-4 Sep 271 Dec 268 1-2 Mar 268 1-2 May 268 1-2 Jul 268 1-2 Sep 269 3-4 Dec 269 3-4 Jul 268 1-4 Sep 268 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 978 3-4 May 990 1-4 Jul 999 3-4 Aug 1002 1-4 Sep 997 3-4 Nov 999 Jan 1004 3-4 Mar 1005 May 1007 3-4 Jul 1013 Aug 1010 Sep 999 Nov 988 3-4 Jan 993 1-2 Mar 994 May 1001 1-2 Jul 1006 Aug 998 1-2 Sep 995 3-4 Nov 980 1-2 Jul 980 1-2 Nov 980 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 32.51 May 32.71 Jul 32.92 Aug 33.01 Sep 33.08 Oct 33.10 Dec 33.25 Jan 33.37 Mar 33.48 May 33.58 Jul 33.69 Aug 33.66 Sep 33.65 Oct 33.49 Dec 33.46 Jan 33.58 Mar 33.79 May 33.79 Jul 33.99 Aug 33.99 Sep 33.99 Oct 33.99 Dec 33.99 Jul 33.99 Oct 33.99 Dec 33.99 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 331.40 May 335.40 Jul 338.10 Aug 337.80 Sep 337.20 Oct 334.70 Dec 335.20 Jan 335.50 Mar 335.70 May 336.40 Jul 337.60 Aug 337.40 Sep 336.10 Oct 332.80 Dec 332.90 Jan 333.70 Mar 334.70 May 334.70 Jul 336.20 Aug 336.20 Sep 336.20 Oct 336.20 Dec 337.20 Jul 337.20 Oct 337.20 Dec 337.20