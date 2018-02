BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 2085 Up 45 Mar 2030 2063 2015 2059 Up 42 May 2100 Up 47 May 2051 2087 2038 2085 Up 45 Jul 2065 2103 2050 2100 Up 47 Sep 2078 2119 2067 2116 Up 48 Dec 2104 2143 2089 2140 Up 48 Mar 2122 2164 2111 2163 Up 47 May 2124 2175 2123 2175 Up 47 Jul 2154 2189 2154 2188 Up 47 Sep 2197 2198 2197 2198 Up 47 Dec 2208 Up 47