CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 451 May 464 1-4 Jul 478 Sep 491 1-2 Dec 510 Mar 525 May 530 Jul 530 3-4 Sep 540 1-2 Dec 554 Mar 564 1-2 May 562 Jul 550 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 361 3-4 May 370 Jul 377 3-4 Sep 385 Dec 393 1-4 Mar 401 1-2 May 406 3-4 Jul 411 1-4 Sep 407 3-4 Dec 409 3-4 Mar 416 1-4 May 420 1-2 Jul 424 3-4 Sep 424 1-2 Dec 414 1-4 Jul 422 1-4 Dec 419 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 267 1-4 May 267 1-4 Jul 269 1-4 Sep 270 3-4 Dec 268 1-4 Mar 268 1-4 May 268 1-4 Jul 268 1-4 Sep 269 1-2 Dec 269 1-2 Jul 268 Sep 268 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 985 May 996 1-2 Jul 1006 Aug 1008 Sep 1003 1-2 Nov 1004 1-2 Jan 1010 1-2 Mar 1010 3-4 May 1014 Jul 1019 3-4 Aug 1015 Sep 1004 Nov 994 1-2 Jan 999 1-4 Mar 999 3-4 May 1007 1-4 Jul 1011 3-4 Aug 1004 1-4 Sep 1001 1-2 Nov 984 Jul 984 Nov 984 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 32.90 May 33.10 Jul 33.31 Aug 33.40 Sep 33.47 Oct 33.51 Dec 33.66 Jan 33.75 Mar 33.85 May 33.96 Jul 34.07 Aug 34.04 Sep 34.00 Oct 33.77 Dec 33.76 Jan 33.85 Mar 34.06 May 34.06 Jul 34.26 Aug 34.26 Sep 34.26 Oct 34.26 Dec 34.26 Jul 34.26 Oct 34.26 Dec 34.26 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 334.00 May 337.70 Jul 340.30 Aug 339.60 Sep 338.60 Oct 335.70 Dec 336.20 Jan 336.50 Mar 336.80 May 338.00 Jul 339.70 Aug 339.30 Sep 338.00 Oct 335.00 Dec 334.60 Jan 335.40 Mar 336.40 May 336.40 Jul 337.90 Aug 337.90 Sep 337.90 Oct 337.90 Dec 338.90 Jul 338.90 Oct 338.90 Dec 338.90