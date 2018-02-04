NFL Playoff Glance

|All Times EST
|Wild-card Playoffs
|Saturday, Jan. 6
Tennessee 22, Kansas City 21
Atlanta 26, Los Angeles Rams 13
|Sunday, Jan. 7
Jacksonville 10, Buffalo 3
New Orleans 31, Carolina 26
|Divisional Playoffs
|Saturday, Jan. 13
Philadelphia 15, Atlanta 10
New England 35, Tennessee 14
|Sunday, Jan. 14
Jacksonville 45, Pittsburgh 42
Minnesota 29, New Orleans 24
|Conference Championships
|Sunday, Jan. 21
|AFC
New England 24, Jacksonville 20
|NFC
Philadelphia 38, Minnesota 7
|Pro Bowl
|Sunday, Jan. 28
|At Orlando, Fla.
AFC 24, NFC 23
|Super Bowl
|Sunday, Feb. 4
|At Minneapolis
New England vs. Philadelphia, 6:30 p.m. (NBC)