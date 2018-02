CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 457 1-4 May 470 3-4 Jul 483 1-2 Sep 496 3-4 Dec 515 3-4 Mar 531 1-4 May 536 1-2 Jul 536 1-2 Sep 545 Dec 558 1-2 Mar 569 May 566 1-2 Jul 555 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 361 1-2 May 369 3-4 Jul 377 1-2 Sep 384 3-4 Dec 393 1-2 Mar 401 3-4 May 406 3-4 Jul 411 Sep 407 1-4 Dec 409 1-4 Mar 416 May 419 1-2 Jul 424 1-2 Sep 424 1-4 Dec 413 3-4 Jul 421 3-4 Dec 419 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 270 May 264 1-2 Jul 267 1-2 Sep 269 1-2 Dec 267 1-4 Mar 267 1-4 May 267 1-4 Jul 267 1-4 Sep 268 1-2 Dec 268 1-2 Jul 267 Sep 267 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1000 1-4 May 1011 1-4 Jul 1021 Aug 1022 1-4 Sep 1015 1-2 Nov 1013 1-2 Jan 1019 3-4 Mar 1020 3-4 May 1024 1-4 Jul 1029 3-4 Aug 1024 3-4 Sep 1013 3-4 Nov 1001 3-4 Jan 1006 1-2 Mar 1007 May 1014 1-2 Jul 1018 3-4 Aug 1011 1-4 Sep 1009 1-4 Nov 992 Jul 992 Nov 992 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 33.08 May 33.28 Jul 33.49 Aug 33.55 Sep 33.60 Oct 33.60 Dec 33.74 Jan 33.83 Mar 33.92 May 34.02 Jul 34.14 Aug 34.11 Sep 34.08 Oct 33.73 Dec 33.70 Jan 33.81 Mar 34.02 May 34.03 Jul 34.23 Aug 34.23 Sep 34.23 Oct 34.23 Dec 34.23 Jul 34.23 Oct 34.23 Dec 34.23 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 340.50 May 343.90 Jul 345.80 Aug 344.70 Sep 343.20 Oct 340.20 Dec 340.90 Jan 341.20 Mar 342.10 May 343.50 Jul 345.10 Aug 344.70 Sep 343.50 Oct 339.10 Dec 338.90 Jan 339.60 Mar 340.60 May 340.60 Jul 342.10 Aug 342.10 Sep 342.10 Oct 342.10 Dec 343.30 Jul 343.30 Oct 343.30 Dec 343.30