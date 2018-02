BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Tuesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 1994 Up 25 Mar 1944 1988 1943 1970 Up 24 May 1971 2010 1967 1994 Up 25 Jul 1982 2022 1981 2008 Up 27 Sep 1999 2038 1998 2024 Up 28 Dec 2027 2061 2023 2048 Up 29 Mar 2044 2081 2044 2069 Up 29 May 2055 2090 2055 2078 Up 27 Jul 2097 2097 2081 2088 Up 26 Sep 2074 2109 2074 2097 Up 24 Dec 2108 Up 21