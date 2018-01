CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 434 1-2 May 447 1-4 Jul 459 3-4 Sep 474 Dec 493 Mar 507 May 514 1-4 Jul 515 1-2 Sep 523 3-4 Dec 539 1-4 Mar 547 1-2 May 545 3-4 Jul 544 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 355 1-4 May 363 3-4 Jul 371 3-4 Sep 379 1-4 Dec 388 1-2 Mar 397 1-4 May 402 1-2 Jul 407 Sep 403 3-4 Dec 406 Mar 413 May 417 1-2 Jul 421 3-4 Sep 421 1-2 Dec 411 1-4 Jul 415 3-4 Dec 413 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 261 May 255 1-4 Jul 258 Sep 259 3-4 Dec 258 Mar 258 May 258 Jul 258 Sep 259 1-4 Dec 259 1-4 Jul 259 1-4 Sep 259 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 992 1-4 May 1003 3-4 Jul 1013 1-4 Aug 1015 1-4 Sep 1010 Nov 1007 Jan 1013 Mar 1015 3-4 May 1019 1-2 Jul 1025 1-4 Aug 1022 1-2 Sep 1011 1-2 Nov 999 1-2 Jan 1004 1-4 Mar 1004 3-4 May 1012 1-4 Jul 1016 3-4 Aug 1009 1-4 Sep 1007 1-4 Nov 992 1-4 Jul 992 1-4 Nov 992 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 32.50 May 32.69 Jul 32.89 Aug 32.95 Sep 33.01 Oct 33.02 Dec 33.16 Jan 33.25 Mar 33.35 May 33.44 Jul 33.55 Aug 33.52 Sep 33.50 Oct 33.28 Dec 33.24 Jan 33.35 Mar 33.55 May 33.57 Jul 33.77 Aug 33.77 Sep 33.77 Oct 33.77 Dec 33.77 Jul 33.77 Oct 33.77 Dec 33.77 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 340.40 May 343.50 Jul 345.50 Aug 344.70 Sep 343.90 Oct 341.40 Dec 342.00 Jan 342.40 Mar 343.50 May 344.70 Jul 346.20 Aug 345.70 Sep 344.30 Oct 340.40 Dec 340.50 Jan 340.50 Mar 341.50 May 341.50 Jul 343.00 Aug 343.00 Sep 343.00 Oct 343.00 Dec 345.00 Jul 345.00 Oct 345.00 Dec 345.00