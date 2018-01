BC-CRI--Bangladesh-Sri Lanka Scoreboard

DHAKA, Bangladesh (AP) — Scoreboard Thursday after Sri Lanka beat Bangladesh by 10 wickets in the tri-nation series at Sher-e-Bangla National Cricket Stadium:

Bangladesh Innings

Tamim Iqbal c Gunathilaka b Lakmal 5

Anamul Haque b Lakmal 0

Shakib Al Hasan run out 8

Mushfiqur Rahim c Mendis Chameera 26

Mahmudullah c Chameera b Lakmal 7

Sabbir Rahman c Madushanka (sub) b Perera 10

Abul Hasan c Dickwella v Perera 7

Nasir Hossain c Dickwella b Chameera 3

Mashrafe Mortaza b Sandakan 1

Rubel Hossain c Tharanga b Sandakan 0

Mustafizur Rahman not out 1

Extras: (4lb, 10w) 14

TOTAL: (all out) 82.

Overs: 24.

Fall of wickets: 1-5, 2-15, 3-16, 4-34, 5-57, 6-71, 7-79, 8-80, 9-81, 10-82.

Bowling: Suranga Lakmal 7-1-21-3 (5w), Dushmantha Chameera 5-1-6-2 (2w), Thisara Perera 6-0-27-2 (1w), Lakshan Sandakan 6-0-24-2 (2w)

Sri Lanka Innings:

Danushka Gunathilaka not out 35

Upul Tharanga not out 39

Extras: (8w, 1nb) 9

TOTAL: (no wicket) 83.

Overs: 11.5

Did not bat: Dinesh Chandimal , Kusal Mendis, Asela Gunaratne, Niroshan Dickwella, Thisara Perera, Akila Dananjaya, Suranga Lakmal, Lakshan Sandakan, Dushmantha Chameera.

Bowling: Mashrafe Mortaza 2-0-15-0 (1w), Abul Hossain 4-0-25-0, Nasir Hossain 3-0-19-0, Mustafizur Rahman 1.5-0-14-0 (2w), Shakib Al Hasan 1-0-10-0 (5w).

Toss: Bangladesh

Umpires: Bruce Oxenford, Australia, and, Anisur Rahman, Bangladesh.

TV Umpire: Chettihody Shamshuddin, India. Match Referee: David Boon, Australia.