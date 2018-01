BC-TEN--Australian Open Show Court Schedules

Australian Open Show Court Schedules

By The Associated Press

At Melbourne Park

Melbourne

Rod Laver Arena

Kristina Mladenovic, France and Timea Babos (5), Hungary, vs. Elena Vesnina, Russia and Ekaterina Makarova, Russia

Hyeon Chung, Republic of Korea, vs. Roger Federer (2), Switzerland

Margaret Court Arena

Xin Yu Wang (1), China, vs. Clara Burel, France

Henri Squire, Germany and Rudolf Molleker, Germany, vs. Hugo Gaston, France and Clement Tabur (7), France

Show Court 3

Elisabetta Cocciaretto, Italy, vs. En Shuo Liang (2), Taiwan

Chun Hsin Tseng (6), Taiwan, vs. Aidan Mchugh, Britain

En Shuo Liang, Taiwan and Xin Yu Wang (1), China, vs. Violet Apisah, Australia and Lulu Radovcic (7), Switzerland