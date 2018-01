TAIPEI (Taiwan News) -- Cherry blossoms are in full bloom at the Wuji Tianyuan Temple in New Taipei City's Tamsui District as can be see from photos posted on the Facebook group Tamsui Tianyuan Temple Flower Report (淡水天元宮花況報導) yesterday (Jan. 24).



