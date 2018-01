BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 1979 Up 26 Mar 1939 1964 1908 1955 Up 26 May 1961 1987 1931 1979 Up 26 Jul 1980 2002 1948 1994 Up 25 Sep 1989 2015 1963 2008 Up 24 Dec 2014 2038 1990 2031 Up 24 Mar 2031 2058 2014 2052 Up 24 May 2037 2069 2026 2063 Up 24 Jul 2048 2079 2037 2074 Up 24 Sep 2088 2088 2086 2086 Up 24 Dec 2094 2100 2094 2100 Up 22