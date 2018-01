Bangladesh vs. Zimbabwe ODI scoreboard

DHAKA, Bangladesh (AP) — Scoreboard Tuesday after Bangladesh beat Zimbabwe by 91 runs in the tri-nation series at Sher-e-Bangla National Cricket Stadium:

Bangladesh Innings

Tamim Iqbal st Taylor b Cremer 76

Anamul Haque lbw Jarvis 1

Shakib Al Hasan st Taylor b Raza 51

Mushfiqur Rahim c Muzarabani b Cremer 18

Mahmudullah lbw Cremer 2

Sabbir Rahman c Ervine b Jarvis 6

Nasir Hossain c Taylor b Jarvis 2

Mashrafe Mortaza c Taylor b Cremer 0

Sunzamul Islam c Muzarabani b Chatara 19

Mustafizur Rahman not out 18

Rubel Hossain not out 8

Extras: (2lb, 12w, 1nb) 15

TOTAL: (For 9 wickets) 216.

Overs: 50.

Fall of wickets: 1-6, 2-112, 3-147, 4-156, 5-163, 6-167, 7-168, 8-170, 9-196.

Bowling: Kyle Jarvis 9-0-42-3, Tendai Chatara 7-0-33-1 (5w, 1nb), Blessing Muzarabani 7-0-36-0 (2w), Sikandar Raza 10-1-39-1 (5w), Graeme Cremer 10-0-32-4, Malcolm waller 7-0-32-0.

Zimbabwe Innings:

Hamilton Masakadza c Sabbir b Mortaza 5

Solomon Mire b Shakib 7

Craig Ervine c Sabbir b Mortaza 11

Brendan Taylor lbw Shakib 0

Sikandar Raza b Mustafizur 39

Peter Moor lbw Sunzamul 14

Malcolm Waller lbw Sunzamul 0

Graeme Cremer lbw Rubel 23

Kyle Jarvis c Mahmudullah b Mustafizur 10

Tendai Chatara c Sabbir b Shakib 8

Blessing Muzarabani not out 0

Extras: (8w) 8

TOTAL: (all out) 125.

Overs: 36.3.

Fall of wickets: 1-14, 2-20, 3-20, 4-34, 5-68, 6-68, 7-95, 8-107, 9-118, 10-125.

Bowling: Shakib Al Hasan 9-2-34-3 (5w), Mashrafe Mortaza 6-0-29-2 (2w), Sunzamul Islam 10-0-29-2 (1w), Mustafizur Rahman 6.3-3-16-2, Rubel Hossain 5-1-18-1

Toss: Bangladesh

Umpires: Chettihody Shamshuddin, India, and, Sharfuddoula, Bangladesh.

TV Umpire: Bruce Oxenford, Australia. Match Referee: David Boon, Australia.