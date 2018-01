BC-TEN--Australian Open Show Court Schedules

By The Associated Press

At Melbourne Park

Melbourne

Rod Laver Arena

Angelique Kerber (21), Germany, vs. Madison Keys (17), United States

Tennys Sandgren, United States, vs. Hyeon Chung, Republic of Korea

Simona Halep (1), Romania, vs. Karolina Pliskova (6), Czech Republic

Tomas Berdych (19), Czech Republic, vs. Roger Federer (2), Switzerland

Margaret Court Arena

Kristina Mladenovic, France and Timea Babos (5), Hungary, vs. Shuai Peng, China and Su-Wei Hsieh (8), Taiwan

Dominic Inglot, Britain and Marcus Daniell, New Zealand, vs. Oliver Marach, Austria and Mate Pavic (7), Croatia

Robert Farah, Colombia and Juan Sebastian Cabal (11), Colombia, vs. Lleyton Hewitt, Australia and Sam Groth, Australia

Show Court 2

Dalayna Hewitt, United States, vs. Amber Marshall, Australia

Monica Niculescu, Romania and Irina Begu (10), Romania, vs. Elena Vesnina, Russia and Ekaterina Makarova, Russia

Juan Sebastian Cabal, Colombia and Abigail Spears, United States, vs. Rohan Bopanna, India and Timea Babos, Hungary

Show Court 3

Hugo Gaston (5), France, vs. Alexey Zakharov (12), Russia

Aidan Mchugh, Britain, vs. Ondrej Styler (14), Czech Republic

Drew Baird, United States, vs. Rinky Hijikata, Australia

Ondrej Styler, Czech Republic and Tomas Machac (6), Czech Republic, vs. Aidan Mchugh, Britain and Timofey Skatov (4), Russia