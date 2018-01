BC-TEN--Australian Open Show Court Schedules

Australian Open Show Court Schedules

By The Associated Press

At Melbourne Park

Melbourne

Rod Laver Arena

Bob Bryan, United States and Mike Bryan (6), United States, vs. Aisam-Ul-Hag Qureshi, Pakistan and Marcin Matkowski (15), Poland

Elise Mertens, Belgium, vs. Elina Svitolina (4), Ukraine

Grigor Dimitrov (3), Bulgaria, vs. Kyle Edmund, Britain

Rafael Nadal (1), Spain, vs. Marin Cilic (6), Croatia

Carla Suarez-Navarro, Spain, vs. Caroline Wozniacki (2), Denmark

Margaret Court Arena

Lukasz Kubot, Poland and Marcelo Melo (1), Brazil, vs. Jan-Lennard Struff, Germany and Ben Mclachlan, Japan

Yi-Fan Xu, China and Gabriela Dabrowski (6), Canada, vs. Elena Vesnina, Russia and Ekaterina Makarova, Russia

Edouard Roger-Vasselin, France and Andrea Sestini Hlavackova, Czech Republic, vs. Marcel Granollers, Spain and Nadiia Kichenok, Ukraine

Gabriela Dabrowski, Canada and Mate Pavic, Croatia, vs. Jean-Julien Rojer, Netherlands and Demi Schuurs, Netherlands

Show Court 2

Marcelo Demoliner, Brazil and Maria Jose Martinez Sanchez, Spain, vs. Michael Venus, New Zealand and Hao-Ching Chan, Taiwan

Monica Niculescu, Romania and Irina Begu (10), Romania, vs. Vania King, United States and Jennifer Brady, United States

Barbora Strycova, Czech Republic and Lucie Safarova (4), Czech Republic, vs. Shuai Peng, China and Su-Wei Hsieh (8), Taiwan

Franko Skugor, Croatia and Vania King, United States, vs. Rohan Bopanna, India and Timea Babos, Hungary

Show Court 3

Yung-Jan Chan, Taiwan and Andrea Sestini Hlavackova (1), Czech Republic, vs. Kristina Mladenovic, France and Timea Babos (5), Hungary