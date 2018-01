Zimbabwe vs. Sri Lanka ODI scoreboard

DHAKA, Bangladesh (AP) — Scoreboard Sunday after Sri Lanka beat Zimbabwe by 5 wickets in the tri-nation series at Sher-e-Bangla National Cricket Stadium:

Zimbabwe Innings

Hamilton Masakadza c Tharanga b T Perera 20

Solomon Mire c Dickwella b T Perera 21

Crag Ervine c Tharanga b T Perera 2

Brendan Taylor c Tharanga b T Perera 58

Sikandar Raza c Mendis b Sandakan 9

Malcolm Waller c Dickwella b Sandakan 24

Peter Moor run out 0

Graeme Cremer b Pradeep 34

Kyle Jarvis b Pradeep 5

Tendai Chatara not out 2

Blessing Muzarabani b Pradeep 0

Extras: (8lb, 15w) 23

TOTAL: (all out) 198

Overs: 44.

Fall of wickets: 1-44, 2-49, 3-56, 4-73, 5-139, 6-140, 7-171, 8-191, 9-198.

Bowling: Suranga Lakmal 7-0-23-0, Nuwan Pradeep 8-2-28-3 (6w), Thisara Perera 8-0-33-4 (2w), Akila Dananjaya 10-0-45-0 (2w), Lakshan Sandakan 10-0-57-2 (5w), Asela Gunaratne 1-0-4-0.

Sri Lanka Innings

Kusal Perera c Murray (sub) Muzarabani 49

Upul Tharanga b Chatara 17

Kusal Mendis b Muzarabani 36

Niroshan Dickwella c Murray (sub) b Muzarabani 7

Dinesh Chandimal not out 38

Asela Gunaratne c Murray (sub) b Jarvis 9

Thisara Perera not out 39

Extras: (3lb, 3w, 1nb) 7

TOTAL: (For 5 wickets) 202

Overs: 44.5.

Did not bat: Akila Dananjaya, Suranga Lakmal, Nuwan Pradeep.

Fall of wickets: 1-33, 2-103, 3-110, 4-117, 5-145.

Bowling: Kyle Jarvis 9-0-34-1 (2w), Tendai Chatara 9.5-1-40-1 (1w), Blessing Muzarabani 10-0-52-3 (1nb), Sikandar Raza 7-0-44-0, Graeme Cremer 9-0-29-0.

Toss: won by Zimbabwe.

Umpires: Masudur Rahman, Bangladesh, and, Bruce Oxenford, Australia.

TV Umpire: Chettithody Shamshuddin, India. Match Referee: David Boon, Australia.