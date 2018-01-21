Zimbabwe vs. Sri Lanka ODI scoreboard

DHAKA, Bangladesh (AP) — Scoreboard Sunday after Sri Lanka beat Zimbabwe by 5 wickets in the tri-nation series at Sher-e-Bangla National Cricket Stadium:
|Zimbabwe Innings
Hamilton Masakadza c Tharanga b T Perera 20
Solomon Mire c Dickwella b T Perera 21
Crag Ervine c Tharanga b T Perera 2
Brendan Taylor c Tharanga b T Perera 58
Sikandar Raza c Mendis b Sandakan 9
Malcolm Waller c Dickwella b Sandakan 24
Peter Moor run out 0
Graeme Cremer b Pradeep 34
Kyle Jarvis b Pradeep 5
Tendai Chatara not out 2
Blessing Muzarabani b Pradeep 0
Extras: (8lb, 15w) 23
TOTAL: (all out) 198
Overs: 44.
Fall of wickets: 1-44, 2-49, 3-56, 4-73, 5-139, 6-140, 7-171, 8-191, 9-198.
Bowling: Suranga Lakmal 7-0-23-0, Nuwan Pradeep 8-2-28-3 (6w), Thisara Perera 8-0-33-4 (2w), Akila Dananjaya 10-0-45-0 (2w), Lakshan Sandakan 10-0-57-2 (5w), Asela Gunaratne 1-0-4-0.
|Sri Lanka Innings
Kusal Perera c Murray (sub) Muzarabani 49
Upul Tharanga b Chatara 17
Kusal Mendis b Muzarabani 36
Niroshan Dickwella c Murray (sub) b Muzarabani 7
Dinesh Chandimal not out 38
Asela Gunaratne c Murray (sub) b Jarvis 9
Thisara Perera not out 39
Extras: (3lb, 3w, 1nb) 7
TOTAL: (For 5 wickets) 202
Overs: 44.5.
Did not bat: Akila Dananjaya, Suranga Lakmal, Nuwan Pradeep.
Fall of wickets: 1-33, 2-103, 3-110, 4-117, 5-145.
Bowling: Kyle Jarvis 9-0-34-1 (2w), Tendai Chatara 9.5-1-40-1 (1w), Blessing Muzarabani 10-0-52-3 (1nb), Sikandar Raza 7-0-44-0, Graeme Cremer 9-0-29-0.
Toss: won by Zimbabwe.
Umpires: Masudur Rahman, Bangladesh, and, Bruce Oxenford, Australia.
TV Umpire: Chettithody Shamshuddin, India. Match Referee: David Boon, Australia.