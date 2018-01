BC-TEN--Australian Open Show Court Schedules

Australian Open Show Court Schedules

By The Associated Press

At Melbourne Park

Melbourne

Rod Laver Arena

Madison Keys (17), United States, vs. Caroline Garcia (8), France

Su-Wei Hsieh, Taiwan, vs. Angelique Kerber (21), Germany

Marton Fucsovics, Hungary, vs. Roger Federer (2), Switzerland

Novak Djokovic (14), Serbia, vs. Hyeon Chung, Republic of Korea

Barbora Strycova (20), Czech Republic, vs. Karolina Pliskova (6), Czech Republic

Margaret Court Arena

Yung-Jan Chan, Taiwan and Andrea Sestini Hlavackova (1), Czech Republic, vs. Katarina Srebotnik, Slovenia and Hao-Ching Chan (14), Taiwan

Fabio Fognini (25), Italy, vs. Tomas Berdych (19), Czech Republic

Viktorija Golubic, Switzerland and Nina Stojanovic, Serbia, vs. Kristina Mladenovic, France and Timea Babos (5), Hungary

Simona Halep (1), Romania, vs. Naomi Osaka, Japan

Hisense Arena

Lukasz Kubot, Poland and Marcelo Melo (1), Brazil, vs. Rajeev Ram, United States and Divij Sharan (16), India

Jan-Lennard Struff, Germany and Ben Mclachlan, Japan, vs. Guillermo Garcia-Lopez, Spain and Pablo Carreno-Busta, Spain

Dominic Thiem (5), Austria, vs. Tennys Sandgren, United States

Show Court 2

Hans Podlipnik, Chile and Andrei Vasilevski, Belarus, vs. Dominic Inglot, Britain and Marcus Daniell, New Zealand

Barbora Krejcikova, Czech Republic and Katerina Siniakova, Czech Republic, vs. Elena Vesnina, Russia and Ekaterina Makarova, Russia

Henri Kontinen, Finland and Kveta Peschke, Czech Republic, vs. Juan Sebastian Cabal, Colombia and Abigail Spears, United States

Yung-Jan Chan, Taiwan and Jamie Murray, Britain, vs. Storm Sanders, Australia and Marc Polmans, Australia

Sam Groth, Australia and Samantha Stosur, Australia, vs. Bruno Soares, Brazil and Ekaterina Makarova, Russia

Show Court 3

Yi-Fan Xu, China and Gabriela Dabrowski (6), Canada, vs. Shuko Aoyama, Japan and Zhaoxuan Yang (11), China

Edouard Roger-Vasselin, France and Rohan Bopanna (10), India, vs. Oliver Marach, Austria and Mate Pavic (7), Croatia

Matwe Middelkoop, Netherlands and Johanna Larsson, Sweden, vs. Casey Dellacqua, Australia and John Peers, Australia