BC-TEN--Australian Open Results

MELBOURNE (AP) — Results Saturday from the Australian Open at Melbourne Park (seedings in parentheses):

Men's Singles

Third Round

Dominic Thiem (5), Austria, def. Adrian Mannarino (26), France, 6-4, 6-2, 7-5.

Tennys Sandgren, United States, def. Maximilian Marterer, Germany, 5-7, 6-3, 7-5, 7-6 (5).

Hyeon Chung, Republic of Korea, def. Alexander Zverev (4), Germany, 5-7, 7-6 (3), 2-6, 6-3, 6-0.

Fabio Fognini (25), Italy, def. Julien Benneteau, France, 3-6, 6-2, 6-1, 4-6, 6-3.

Tomas Berdych (19), Czech Republic, def. Juan Martin Del Potro (12), Argentina, 6-3, 6-3, 6-2.

Marton Fucsovics, Hungary, def. Nicolas Kicker, Argentina, 6-3, 6-3, 6-2.

Women's Singles

Third Round

Simona Halep (1), Romania, def. Lauren Davis, United States, 4-6, 6-4, 15-13.

Naomi Osaka, Japan, def. Ashleigh Barty (18), Australia, 6-4, 6-2.

Barbora Strycova (20), Czech Republic, def. Bernarda Pera, United States, 6-2, 6-2.

Karolina Pliskova (6), Czech Republic, def. Lucie Safarova (29), Czech Republic, 7-6 (6), 7-5.

Angelique Kerber (21), Germany, def. Maria Sharapova, Russia, 6-1, 6-3.

Madison Keys (17), United States, def. Ana Bogdan, Romania, 6-3, 6-4.

Caroline Garcia (8), France, def. Aliaksandra Sasnovich, Belarus, 6-3, 5-7, 6-2.

Men's Doubles

Second Round

Lukasz Kubot, Poland and Marcelo Melo (1), Brazil, def. Luke Saville, Australia and Max Purcell, Australia, 6-3, 7-6 (2).

Guillermo Garcia-Lopez, Spain and Pablo Carreno-Busta, Spain, def. Scott Lipsky, United States and David Marrero Santana, Spain, 3-6, 7-6 (5), 6-3.

Hans Podlipnik, Chile and Andrei Vasilevski, Belarus, def. Nicolas Mahut, France and Pierre Hughes Herbert (4), France, 7-6 (1), 5-7, 7-6 (6).

Dominic Inglot, Britain and Marcus Daniell, New Zealand, def. Benoit Paire, France and Hugo Nys, France, 6-4, 6-2.

Leander Paes, India and Purav Raja, India, def. Bruno Soares, Brazil and Jamie Murray (5), Britain, 7-6 (3), 5-7, 7-6 (6).

Lleyton Hewitt, Australia and Sam Groth, Australia, def. Horia Tecau, Romania and Jean-Julien Rojer (3), Netherlands, 7-6 (2), 4-6, 7-5.

Fabrice Martin, France and Jeremy Chardy, France, def. Matt Reid, Australia and Nick Kyrgios, Australia, .

Aisam-Ul-Hag Qureshi, Pakistan and Marcin Matkowski (15), Poland, def. Robert Lindstedt, Sweden and Franko Skugor, Croatia, 7-6 (4), 6-4.

Women's Doubles

Second Round

Viktorija Golubic, Switzerland and Nina Stojanovic, Serbia, def. Katerina Bondarenko, Ukraine and Aleksandra Krunic, Serbia, 7-6 (0), 6-2.

Kristina Mladenovic, France and Timea Babos (5), Hungary, def. Arantxa Parra Santonja, Spain and Lara Arruabarrena-Vecino, Spain, 3-6, 6-3, 6-4.

Sorana Cirstea, Romania and Beatriz Haddad Maia, Brazil, def. Abigail Spears, United States and Alicja Rosolska (15), Poland, 4-6, 6-3, 6-3.

Anastassia Rodionova, Australia and Nadiia Kichenok, Ukraine, def. Kristyna Pliskova, Czech Republic and Donna Vekic, Croatia, 1-6, 6-3, 7-6 (2).

Kveta Peschke, Czech Republic and Nicole Melichar (13), United States, def. Madison Brengle, United States and Monica Puig, Puerto Rico, 6-2, 6-2.

Shuko Aoyama, Japan and Zhaoxuan Yang (11), China, def. Mona Barthel, Germany and Carina Witthoeft, Germany, 6-1, 7-5.

Barbora Krejcikova, Czech Republic and Katerina Siniakova, Czech Republic, def. Zarina Diyas, Kazakhstan and Magda Linette, Poland, 6-4, 6-2.

Mixed Doubles

First Round

Storm Sanders, Australia and Marc Polmans, Australia, def. Robert Farah, Colombia and Anna-Lena Groenefeld, Germany, 7-5, 1-6, 10-4.

Edouard Roger-Vasselin, France and Andrea Sestini Hlavackova, Czech Republic, def. Max Mirnyi, Belarus and Shuai Peng, China, 6-4, 6-4.

Gabriela Dabrowski, Canada and Mate Pavic, Croatia, def. Alex Bolt, Australia and Lizette Cabrera, Australia, 6-3, 7-5.