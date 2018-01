BC-TEN--Australian Open Show Court Schedules

Australian Open Show Court Schedules

By The Associated Press

At Melbourne Park

Melbourne

Rod Laver Arena

Anett Kontaveit (32), Estonia, vs. Carla Suarez-Navarro, Spain

Magdalena Rybarikova (19), Slovakia, vs. Caroline Wozniacki (2), Denmark

Rafael Nadal (1), Spain, vs. Diego Schwartzman (24), Argentina

Grigor Dimitrov (3), Bulgaria, vs. Nick Kyrgios (17), Australia

Denisa Allertova, Czech Republic, vs. Elina Svitolina (4), Ukraine

Margaret Court Arena

Anastassia Rodionova, Australia and Nadiia Kichenok, Ukraine, vs. Monica Niculescu, Romania and Irina Begu (10), Romania

Pablo Carreno-Busta (10), Spain, vs. Marin Cilic (6), Croatia

Petra Martic, Croatia, vs. Elise Mertens, Belgium

Andrew Whittington, Australia and Ellen Perez, Australia, vs. Rohan Bopanna, India and Timea Babos, Hungary

Hisense Arena

Bob Bryan, United States and Mike Bryan (6), United States, vs. Fabrice Martin, France and Jeremy Chardy, France

Kyle Edmund, Britain, vs. Andreas Seppi, Italy

Matthew Ebden, Australia and Monique Adamczak, Australia, vs. Jean-Julien Rojer, Netherlands and Demi Schuurs, Netherlands

Show Court 2

Yung-Jan Chan, Taiwan and Jamie Murray, Britain, vs. Rajeev Ram, United States and Andreja Klepac, Slovenia

Anna-Lena Groenefeld, Germany and Raquel Atawo (12), United States, vs. Shuai Peng, China and Su-Wei Hsieh (8), Taiwan

Marc Lopez, Spain and Arantxa Parra Santonja, Spain, vs. Casey Dellacqua, Australia and John Peers, Australia

Show Court 3

Yi-Fan Xu, China and Marcus Daniell, New Zealand, vs. Bruno Soares, Brazil and Ekaterina Makarova, Russia

Aisam-Ul-Hag Qureshi, Pakistan and Marcin Matkowski (15), Poland, vs. Radu Albot, Moldova and Hyeon Chung, Republic of Korea

Oliver Marach, Austria and Anastassia Rodionova, Australia, vs. Marcel Granollers, Spain and Nadiia Kichenok, Ukraine

Aisam-Ul-Hag Qureshi, Pakistan and Zhaoxuan Yang, China, vs. Michael Venus, New Zealand and Hao-Ching Chan, Taiwan