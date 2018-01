CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 422 3-4 May 435 1-2 Jul 448 3-4 Sep 463 3-4 Dec 482 3-4 Mar 496 1-2 May 505 Jul 506 1-2 Sep 515 1-4 Dec 531 1-2 Mar 539 3-4 May 539 3-4 Jul 540 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 352 1-2 May 360 3-4 Jul 369 Sep 376 1-2 Dec 385 3-4 Mar 394 3-4 May 400 1-4 Jul 404 3-4 Sep 401 3-4 Dec 404 1-2 Mar 412 1-4 May 416 1-4 Jul 420 1-2 Sep 420 1-2 Dec 409 3-4 Jul 413 3-4 Dec 411 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 258 May 255 3-4 Jul 259 1-2 Sep 260 1-2 Dec 259 Mar 259 May 259 Jul 259 Sep 260 1-4 Dec 260 1-4 Jul 260 1-4 Sep 260 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 977 1-4 May 988 1-2 Jul 998 1-4 Aug 1000 1-4 Sep 997 1-4 Nov 996 Jan 1002 3-4 Mar 1006 3-4 May 1010 3-4 Jul 1016 Aug 1013 Sep 1003 3-4 Nov 993 1-2 Jan 995 1-2 Mar 996 May 1003 1-2 Jul 1010 3-4 Aug 1003 1-4 Sep 1001 1-4 Nov 987 1-4 Jul 987 1-4 Nov 987 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 32.28 May 32.48 Jul 32.69 Aug 32.75 Sep 32.80 Oct 32.81 Dec 32.98 Jan 33.11 Mar 33.23 May 33.34 Jul 33.44 Aug 33.40 Sep 33.38 Oct 33.20 Dec 33.08 Jan 33.18 Mar 33.40 May 33.41 Jul 33.52 Aug 33.52 Sep 33.52 Oct 33.52 Dec 33.52 Jul 33.52 Sep 33.51 Oct 33.52 Dec 33.52 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 331.60 May 335.10 Jul 337.60 Aug 337.50 Sep 336.90 Oct 334.60 Dec 335.10 Jan 335.70 Mar 337.00 May 338.00 Jul 339.50 Aug 339.30 Sep 338.80 Oct 335.40 Dec 335.30 Jan 335.30 Mar 336.30 May 336.30 Jul 337.80 Aug 337.80 Sep 337.80 Oct 337.80 Dec 340.00 Jul 340.00 Oct 340.00 Dec 340.00