BC-TEN--Australian Open Results

TEN--Australian Open Results

MELBOURNE (AP) — Results Friday from the Australian Open at Melbourne Park (seedings in parentheses):

Men's Singles

Third Round

Rafael Nadal (1), Spain, def. Damir Dzumhur (28), Bosnia-Herzegovina, 6-1, 6-3, 6-1.

Diego Schwartzman (24), Argentina, def. Aleksandr Dolgopolov, Ukraine, 6-7 (1), 6-2, 6-3, 6-3.

Pablo Carreno-Busta (10), Spain, def. Gilles Muller, Luxembourg, 7-6 (4), 4-6, 7-5, 7-5.

Marin Cilic (6), Croatia, def. Ryan Harrison, United States, 7-6 (4), 6-3, 7-6 (4).

Grigor Dimitrov (3), Bulgaria, def. Andrey Rublev (30), Russia, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4.

Nick Kyrgios (17), Australia, def. Jo-Wilfried Tsonga (15), France, 7-6 (5), 4-6, 7-6 (6), 7-6 (5).

Kyle Edmund, Britain, def. Nikoloz Basilashvili, Georgia, 7-6 (0), 3-6, 4-6, 6-0, 7-5.

Andreas Seppi, Italy, def. Ivo Karlovic, Croatia, 6-3, 7-6 (4), 6-7 (3), 6-7 (5), 9-7.

Women's Singles

Third Round

Petra Martic, Croatia, def. Luksika Kumkhum, Thailand, 6-3, 3-6, 7-5.

Elise Mertens, Belgium, def. Alize Cornet, France, 7-5, 6-4.

Denisa Allertova, Czech Republic, def. Magda Linette, Poland, 6-1, 6-4.

Elina Svitolina (4), Ukraine, def. Marta Kostyuk, Ukraine, 6-2, 6-2.

Anett Kontaveit (32), Estonia, def. Jelena Ostapenko (7), Latvia, 6-3, 1-6, 6-3.

Carla Suarez-Navarro, Spain, def. Kaia Kanepi, Estonia, 3-6, 6-1, 6-3.

Magdalena Rybarikova (19), Slovakia, def. Katerina Bondarenko, Ukraine, 7-5, 3-6, 6-1.

Men's Doubles

Second Round

Rajeev Ram, United States and Divij Sharan (16), India, def. Fabio Fognini, Italy and Marcel Granollers, Spain, 4-6, 7-6 (4), 6-2.

Jan-Lennard Struff, Germany and Ben Mclachlan, Japan, def. Feliciano Lopez, Spain and Marc Lopez (9), Spain, 4-6, 6-3, 6-2.

Edouard Roger-Vasselin, France and Rohan Bopanna (10), India, def. Leonardo Mayer, Argentina and Joao Sousa, Portugal, 6-2, 7-6 (3).

Oliver Marach, Austria and Mate Pavic (7), Croatia, def. Artem Sitak, New Zealand and Wesley Koolhof, Netherlands, 6-7 (5), 6-4, 6-4.

Robert Farah, Colombia and Juan Sebastian Cabal (11), Colombia, def. Alexander Peya, Austria and Nikola Mektic, Croatia, 7-6 (5), 7-5.

Pablo Andujar, Spain and Albert Ramos-Vinolas, Spain, def. Sam Querrey, United States and Steve Johnson, United States, 6-4, 6-4.

Bob Bryan, United States and Mike Bryan (6), United States, def. Max Mirnyi, Belarus and Philipp Oswald, Austria, 6-7 (5), 6-4, 6-4.

Radu Albot, Moldova and Hyeon Chung, Republic of Korea, def. Henri Kontinen, Finland and John Peers (2), Australia, 6-4, 7-6 (5).

Women's Doubles

First Round

Casey Dellacqua, Australia and Ashleigh Barty (3), Australia, def. Demi Schuurs, Netherlands and Elise Mertens, Belgium, 6-3, 7-5.

Second Round

Yung-Jan Chan, Taiwan and Andrea Sestini Hlavackova (1), Czech Republic, def. Varvara Lepchenko, United States and Oksana Kalashnikova, Georgia, 6-0, 7-5.

Katarina Srebotnik, Slovenia and Hao-Ching Chan (14), Taiwan, def. Michaella Krajicek, Netherlands and Alla Kudryavtseva, Russia, 4-6, 6-3, 7-6 (2).

Barbora Strycova, Czech Republic and Lucie Safarova (4), Czech Republic, def. Olga Savchuk, Ukraine and Raluca-Ioana Olaru, Romania, 6-2, 6-2.

Anna-Lena Groenefeld, Germany and Raquel Atawo (12), United States, def. Miyu Kato, Japan and Eri Hozumi, Japan, 6-1, 6-1.

Shuai Peng, China and Su-Wei Hsieh (8), Taiwan, def. Lidziya Marozava, Belarus and Lesley Kerkhove, Netherlands, 6-4, 6-1.

Monica Niculescu, Romania and Irina Begu (10), Romania, def. Jessica Moore, Australia and Ellen Perez, Australia, 3-6, 6-3, 7-5.

Yi-Fan Xu, China and Gabriela Dabrowski (6), Canada, def. Anastasija Sevastova, Latvia and Ekaterina Alexandrova, Russia, 6-4, 6-4.

Elena Vesnina, Russia and Ekaterina Makarova, Russia, def. Irina Khromacheva, Russia and Dalila Jakupovic, Slovenia, 6-2, 6-3.

Mixed Doubles

First Round

Marcelo Demoliner, Brazil and Maria Jose Martinez Sanchez, Spain, def. Nicholas Monroe, United States and Nicole Melichar, United States, 6-2, 6-3.

Franko Skugor, Croatia and Vania King, United States, def. John-Patrick Smith, Australia and Arina Rodionova, Australia, 4-6, 7-5, 10-7.

Sam Groth, Australia and Samantha Stosur, Australia, def. Matt Reid, Australia and Priscilla Hon, Australia, 6-3, 7-6 (3).

Matwe Middelkoop, Netherlands and Johanna Larsson, Sweden, def. Santiago Gonzalez, Mexico and Alicja Rosolska, Poland, 6-2, 7-5.