BC-TEN--Australian Open Show Court Schedules

Australian Open Show Court Schedules

By The Associated Press

At Melbourne Park

Melbourne

Rod Laver Arena

Simona Halep (1), Romania, vs. Lauren Davis, United States

Hyeon Chung, Republic of Korea, vs. Alexander Zverev (4), Germany

Ashleigh Barty (18), Australia, vs. Naomi Osaka, Japan

Angelique Kerber (21), Germany, vs. Maria Sharapova, Russia

Richard Gasquet (29), France, vs. Roger Federer (2), Switzerland

Margaret Court Arena

Ana Bogdan, Romania, vs. Madison Keys (17), United States

Dominic Thiem (5), Austria, vs. Adrian Mannarino (26), France

Novak Djokovic (14), Serbia, vs. Albert Ramos-Vinolas (21), Spain

Su-Wei Hsieh, Taiwan, vs. Agnieszka Radwanska (26), Poland

Hisense Arena

Aliaksandra Sasnovich, Belarus, vs. Caroline Garcia (8), France

Julien Benneteau, France, vs. Fabio Fognini (25), Italy

Tomas Berdych (19), Czech Republic, vs. Juan Martin Del Potro (12), Argentina

Show Court 2

Bruno Soares, Brazil and Jamie Murray (5), Britain, vs. Leander Paes, India and Purav Raja, India

Maximilian Marterer, Germany, vs. Tennys Sandgren, United States

Bernarda Pera, United States, vs. Barbora Strycova (20), Czech Republic

Lleyton Hewitt, Australia and Sam Groth, Australia, vs. Horia Tecau, Romania and Jean-Julien Rojer (3), Netherlands

Show Court 3

Anastassia Rodionova, Australia and Nadiia Kichenok, Ukraine, vs. Kristyna Pliskova, Czech Republic and Donna Vekic, Croatia

Lukasz Kubot, Poland and Marcelo Melo (1), Brazil, vs. Luke Saville, Australia and Max Purcell, Australia

Matt Reid, Australia and Nick Kyrgios, Australia, vs. Fabrice Martin, France and Jeremy Chardy, France

Marton Fucsovics, Hungary, vs. Nicolas Kicker, Argentina

Vania King, United States and Jennifer Brady, United States, vs. Casey Dellacqua, Australia and Ashleigh Barty (3), Australia