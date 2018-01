Australian Open Show Court Schedules

MELBOURNE, Australia (AP) — Matches on show courts Saturday at the Australian Open (seedings in brackets):

Rod Laver Arena 0000 GMT

Simona Halep (1), Romania, vs. Lauren Davis, United States

Hyeon Chung, South Korea, vs. Alexander Zverev (4), Germany

Ash Barty, Australia, vs. Naomi Osaka, Japan

Not Before 0800 GMT

Angelique Kerber (21), Germany, vs. Maria Sharapova, Russia

Roger Federer (2), Switzerland, vs. Richard Gasquet (29), France

___

Margaret Court Arena 0000 GMT

Ana Bogdan, Romania, vs. Madison Keys (17), United States

Lucie Safarova (29), Czech Republic, vs. Karolina Pliskova (6), Czech Republic

Dominic Thiem (5), Austria, vs. Adrian Mannarino (26), France

Not before 0800 GMT

Novak Djokovic (14), Serbia, vs. Albert Ramos-Vinolas (21), Spain

Hsieh Su-wei, Taiwan, vs. Agnieszka Radwanska (26), Poland

___

Hisense Arena 0130 GMT

Aliaksandra Sasnovich, Belarus, vs. Caroline Garcia (8), France

Julien Benneteau, France vs. Fabio Fognini (25), Italy

Not before 0600 GMT

Tomas Berdych (19), Czech Republic, vs. Juan Martin del Potro (12), Argentina